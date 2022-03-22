16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 рухнул в цене почти в 1,5 раза

Так, например, флагманский 16-ядерный процессор AMD — Ryzen 9 5950X — заметно упал в цене. Пока что на рынках США и Китая. Если изначально чип продавался в Соединённых Штатах по цене в 800 долларов, сейчас его ценник — 550 долларов. Это в 1,5 раза ниже стартовой суммы.

Что интересно, цена в Китае немного отличается не в лучшую сторону. На старте модель можно было купить за около 950 долларов, а сейчас её цена — 625 долларов.

Отметим, что о падении стоимости говорят и европейские ритейлеры. Правда, там падение не столь заметное — с 800 до 595 евро.