2 в 1: в Китае выпустили компьютерный корпус с полноценным аквариумом для рыбок

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2 в 1: в Китае выпустили компьютерный корпус с полноценным аквариумом для рыбокКак минимум, выглядит интересно
Компания MetalFish представила крайне интересный компьютерный корпус — Y2 Fish Tank Chassis.
Его отличительной особенностью является корпуса формата Micro-ATX и настоящего аквариума для домашних рыбок. Размеры новинки — 370 × 250 × 290 мм. Общий объём коробки составляет 27 литра. Из них 13 отведены под аквариум.
Сообщается, что производитель также предусмотрел наличие подсветки для живых обитателей корпуса. Ею можно будет управлять при помощи пульта дистанционного управления.
В то же время внутри достаточно места для размещения одного 2,5-дюймового накопителя, двух 90-мм вентиляторов охлаждения и процессорного кулера высотой до 90 мм. Максимально допустимая длина видеокарты, устанавливаемой в корпус — 220 мм.
MetalFish Y2 Fish Tank Chassis уже можно купить в Китае. Цена компьютерного корпуса ниже 75 долларов.