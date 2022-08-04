2 в 1: в Китае выпустили компьютерный корпус с полноценным аквариумом для рыбок

Его отличительной особенностью является корпуса формата Micro-ATX и настоящего аквариума для домашних рыбок. Размеры новинки — 370 × 250 × 290 мм. Общий объём коробки составляет 27 литра. Из них 13 отведены под аквариум.

Сообщается, что производитель также предусмотрел наличие подсветки для живых обитателей корпуса. Ею можно будет управлять при помощи пульта дистанционного управления.