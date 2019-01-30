2018 год стал самым успешным для AMD за последние 7 лет

Компания AMD отчиталась о финансовых результатах за четвёртый квартал и весь 2018 год в целом. Годовой доход компании вырос более чем на 1,2 млрд долларов, достигнув уровня 6,48 млрд долларов, при этом прибыльность оказалась лучшей за последние семь лет.

Валовая прибыль выросла в основном благодаря новым продуктам под марками Ryzen , EPYC и Radeon. На их долю пришлось 65% выручки. Продажи процессоров AMD Ryzen за год выросли на 50%

На начало 2019 года компания AMD прогнозирует заметное снижение дохода — на 12% по сравнению с прошлым кварталом и 24% по сравнению с аналогичным кварталом год назад. Причиной такого годового падения станет снижение спроса со стороны добытчиков криптовалюты, в прошлом году видеокарты оказались в дефиците из-за криптовалютного бума.