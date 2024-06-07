24-летнюю видеокарту Voodoo встроили в ноутбук и успешно запустили Windows

3dfx Voodoo, в свое время известная мощными графическими процессорами, не получила широкого распространения в ноутбуках из-за большого потребления энергии и тепловыделения.

Но спустя 24 года после выхода Voodoo4 4500, энтузиаст создал модификацию под названием «Voodoo 4 M4800».

Симионеску разработал специальную плату MXM для графического процессора Voodoo VSA-100 и, используя FPGA, подключил ее к ноутбуку через слот MXM.

В качестве подопытного был выбран ноутбук Dell Precision M4800 с процессорами Intel Core 4-го поколения. Несмотря на то, что этот ноутбук намного новее, чем продукция Voodoo, он все еще может работать лишь с Windows XP.

Энтузиаст также добавил возможность разгона и увеличил объем памяти с 32 МБ до 64 МБ. В результате, при разгоне до 192 МГц (с заводских 166 МГц), он достиг 2035 очков в тесте 3DMark 2001 SE, что является одним из самых высоких результатов для одного чипа VSA-100.