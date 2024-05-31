28 ГБ памяти и 448-битная шина: появились подробности флагманской видеокарты NVIDIA RTX 5090

Опубликовано 31 мая 2024, 07:24
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28 ГБ памяти и 448-битная шина: появились подробности флагманской видеокарты NVIDIA RTX 5090Ждем анонса осенью
Наши коллеги из Videocardz выяснили новую информацию о флагманской видеокарте NVIDIA следующего поколения.
Сообщается, что RTX 5090 получит 28 ГБ видеопамяти формата GDDR7, а не 32 ГБ, как предполагалось ранее. Это означает, что будут задействованы 14 модулей памяти на PCB вместо 16.
Также были уточнены данные о шине памяти. Оказалось, что нас ждут не 512- и 384-битные варианты, а лишь 448 битный.
Видеокарта будет основана на GPU GB202 с архитектурой Blackwell. Ожидается, что количество ядер CUDA будет меньше 24 576, а число блоков SM — менее 192.
Скорость памяти составит 28 ГБ/с, а пропускная способность — 1568 ГБ/с. Для питания карты, вероятно, будет использован один 16-пиновый коннектор 12VHWPR. Уровень TDP пока неизвестен.