40 ядер GPU и 48 ГБ оперативной памяти: раскрыты подробности нового MacBook Pro на процессоре M3 Max

Согласно информации, раскрытой Марком Гурманом из Bloomberg, в тестовой версии 16-дюймового MacBook Pro используется версия чипа, которая содержит 16 ядер CPU и 40 ядер GPU. Кроме того, этот ноутбук может быть оснащён до 48 ГБ оперативной памяти.

Слухи о новых устройствах Apple стали особенно активными к концу лета, и, похоже, компания готовится к большому обновлению своей линейки продуктов.

Новые модели MacBook Pro и Air, а также настольные компьютеры Mac Mini и iMac должны быть представлены в течение текущего года, начиная с октября. При этом обновлённые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, вероятно, поступят в продажу лишь в 2024 году.