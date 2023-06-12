49-дюймовый игровой монитор Samsung за $2200 поступил в продажу в некоторых странах

Данный 49-дюймовый игровой монитор, с номером модели G95SC, обещает впечатляющие характеристики и инновационные возможности. Так, одним из главных преимуществ новинки является использование OLED-технологии.

Устройство также поддерживает DisplayHDR True Black 400, что гарантирует высокое качество изображения. А 5K-разрешение позволить насладиться потрясающей картинкой и графикой в играх.

Но Odyssey OLED G9 не ограничивается только визуальным опытом. Он также обладает внушительными техническими характеристиками. С частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс, этот монитор является идеальным выбором для владельцев топовых игровых ПК.

Правда, цена монитора также впечатляет. За него Samsung просит аж $2200, что может показаться довольно высокой стоимостью для игрового монитора. Но по словам экспертов, подобных вариантов на рынке пока что не так уж и много.