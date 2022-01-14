5 советов для ускорения вашего компьютера

Временные файлы и папки регулярно создаются на компьютере операционной системой и прикладным программным обеспечением, что в дальнейшем может сказаться на быстродействии системы. Временные файлы можно безопасно удалить с помощью инструментов очистки операционных систем.

На вашем компьютере существуют программы с автозапуском, как например Dropbox, Skype, Adobe, они могут автоматически запускаться и работать в фоновом режиме при включении компьютера. Всегда уменьшайте количество запускаемых процессов, отключая ненужные.

За долгое время использования компьютера у вас накапливаются программы, которые вы используете очень редко и о которых вы скорее всего забыли. Удаление этих программ может повысить производительность и скорость работы, так как компьютер освободит место на диске, а также высвободит часть вычислительной мощности.

Хранение больших объемов данных в облаке (сеть удаленных серверов) может значительно повысить производительность компьютера за счет экономии дискового пространства. Разумно хранить там большие файлы, например, музыку и видео.

Ну и самое очевидное решение для повышения скорости работы компьютера - это увеличение ресурсов путем добавления или замены аппаратного обеспечения, таких как оперативная память, процессор или дисковые накопители.