96-ядерный процессор AMD Ryzen 5 засветился в транспортной декларации

Среди упомянутых моделей значатся два процессора. Первый — 16-ядерный чип Zen 5 с тепловым пакетом 350 Вт, который, вероятно, станет более доступным вариантом в линейке Threadripper для бюджетных рабочих станций. Это может стать важным шагом AMD, учитывая, что текущая серия Threadripper 7000X начинается с 24 ядер.

Второй процессор — 96-ядерная модель, ранее фигурировавшая в утечках. Оба чипа будут совместимы с сокетом SP6 (sTR5), что сохранит поддержку уже существующих материнских плат.

Ожидается, что серия Ryzen Threadripper 9000 выйдет в следующем году, однако точные сроки пока не раскрыты.

Новинки подтверждают амбиции AMD продолжать лидировать в сегменте высокопроизводительных процессоров.