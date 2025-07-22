96-ядерный Threadripper PRO 9995WX набрал 186 800 баллов в Cinebench, но при почти 1000 Вт

Отметим, что данный результат всего на 11% отстает от мирового рекорда в Cinebench R23, установленного другим 96-ядерным Threadripper 7995WX с использованием жидкого азота (210 702 балла).

Официальные продажи процессоров Ryzen Threadripper 9000 стартуют на этой неделе. Модель 9995WX, по данным источников, пользуется спросом среди оверклокеров несмотря на стоимость выше $11 700.