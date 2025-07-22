Компьютеры
Опубликовано 22 июля 2025, 07:15
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96-ядерный Threadripper PRO 9995WX набрал 186 800 баллов в Cinebench, но при почти 1000 Вт

Какой-то безумный результат
В базе HWBOT зафиксирован новый рекорд для процессора AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX.
96-ядерный Threadripper PRO 9995WX набрал 186 800 баллов в Cinebench, но при почти 1000 Вт
© VideoCardz.com

96-ядерный флагман семейства Threadripper 9000 показал результат в 186 800 баллов в тесте Cinebench R23, заняв второе место в мировом рейтинге многоядерной производительности.

Процессор был разогнан вручную до почти 5 ГГц на всех ядрах и охлаждался жидкостной системой (AIO), однако температура все равно достигала экстремальных 98 °C, а энергопотребление — 947 Вт. Для достижения результата использовалась материнская плата Asus PRO WS TRX50.

96-ядерный Threadripper PRO 9995WX набрал 186 800 баллов в Cinebench, но при почти 1000 Вт
© VideoCardz.com

Отметим, что данный результат всего на 11% отстает от мирового рекорда в Cinebench R23, установленного другим 96-ядерным Threadripper 7995WX с использованием жидкого азота (210 702 балла).

Официальные продажи процессоров Ryzen Threadripper 9000 стартуют на этой неделе. Модель 9995WX, по данным источников, пользуется спросом среди оверклокеров несмотря на стоимость выше $11 700.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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