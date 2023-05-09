«А нам всё равно»: Microsoft начала внедрять рекламу в «Настройках» Windows 11 вопреки недовольству пользователей

08:16, 09 мая 2023
1 мин.
«А нам всё равно»: Microsoft начала внедрять рекламу в «Настройках» Windows 11 вопреки недовольству пользователейИ это печально
Microsoft всё больше превращает Windows 11 в рекламный щит, заполняя операционную систему рекламой своих же услуг.
Помимо рекламы в меню «Пуск», последняя тестовая сборка Windows 11 включает предложения о пробной версии Microsoft 365 и прочие уведомления уже в меню «Настройки».
Ряд бета-тестеров системы опубликовали в Сети несколько снимков экрана из свежей тестовой сборки 23451. На них можно увидеть, как редмондская компания упорно предлагает «Попробовать Microsoft 365».
Отметим, что это объявление напоминает на то, что уже вызвало шквал обсуждений и недовольства у пользователей предыдущих предварительных сборок. Но, видимо, IT-гигант не стал прислушиваться к мнению фанатов и решил оставить непопулярное нововведение и даже расширить его.