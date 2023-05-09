Компьютеры
08:16, 09 мая 2023
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«А нам всё равно»: Microsoft начала внедрять рекламу в «Настройках» Windows 11 вопреки недовольству пользователей

И это печально

Microsoft всё больше превращает Windows 11 в рекламный щит, заполняя операционную систему рекламой своих же услуг.

Помимо рекламы в меню «Пуск», последняя тестовая сборка Windows 11 включает предложения о пробной версии Microsoft 365 и прочие уведомления уже в меню «Настройки».

Ряд бета-тестеров системы опубликовали в Сети несколько снимков экрана из свежей тестовой сборки 23451. На них можно увидеть, как редмондская компания упорно предлагает «Попробовать Microsoft 365».

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Фото: Gizmodo

Отметим, что это объявление напоминает на то, что уже вызвало шквал обсуждений и недовольства у пользователей предыдущих предварительных сборок. Но, видимо, IT-гигант не стал прислушиваться к мнению фанатов и решил оставить непопулярное нововведение и даже расширить его.

Источник:Gizmodo
Теги:
#Windows 11
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