«А нам всё равно»: Microsoft начала внедрять рекламу в «Настройках» Windows 11 вопреки недовольству пользователей

Отметим, что это объявление напоминает на то, что уже вызвало шквал обсуждений и недовольства у пользователей предыдущих предварительных сборок. Но, видимо, IT-гигант не стал прислушиваться к мнению фанатов и решил оставить непопулярное нововведение и даже расширить его.