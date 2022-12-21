А получится? Apple разрешила пользователям самостоятельно ремонтировать настольные компьютеры Mac

Ранее в программу входили только iPhone и MacBook, а теперь для самостоятельного ремонта стали доступны настольные компьютеры iMac, Mac Mini на основе SoC Apple M1 и Mac Studio. Также программа распространяется на домашний ремонт фирменного монитора Apple Studio Display.

В рамках программы ремонта пользователи таких устройств могут заказать необходимый инструментарий, оригинальные комплектующие Apple и ознакомиться с руководствами по ремонту техники в магазине Apple Repair Store.