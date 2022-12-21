А получится? Apple разрешила пользователям самостоятельно ремонтировать настольные компьютеры Mac

17:48, 21 декабря 2022
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А получится? Apple разрешила пользователям самостоятельно ремонтировать настольные компьютеры MacРаньше дома можно было чинить только айфоны и ноутбуки
Компания Apple расширила действие своей программы Self Service Repair Program по ремонту фирменной электроники на дому.
Фото: Appleinsider.com
Ранее в программу входили только iPhone и MacBook, а теперь для самостоятельного ремонта стали доступны настольные компьютеры iMac, Mac Mini на основе SoC Apple M1 и Mac Studio. Также программа распространяется на домашний ремонт фирменного монитора Apple Studio Display.
В рамках программы ремонта пользователи таких устройств могут заказать необходимый инструментарий, оригинальные комплектующие Apple и ознакомиться с руководствами по ремонту техники в магазине Apple Repair Store.