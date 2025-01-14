А стоит ли переплачивать? Новейшая видеокарта RTX 5080 оказалась лишь на 20% мощнее предшественницы

А стоит ли переплачивать? Новейшая видеокарта RTX 5080 оказалась лишь на 20% мощнее предшественницыСкорее всего нет
Несмотря на статус новейшей модели поколения Blackwell, её прирост производительности по сравнению с RTX 4080 оказался не столь впечатляющим. Тестирование, проведённое Digital Foundry в игре Cyberpunk 2077, показало, что разрыв между поколениями составляет всего около 20%.
При разрешении 4K и включенной трассировке лучей Overdrive, без использования DLSS, RTX 5080 выдает 17.4 кадра в секунду, тогда как RTX 4080 достигает 14.8 кадра. Это лишь 17.8% преимущества для новой модели.
При активации технологии DLSS Performance и генерации кадров разница увеличивается, но всё равно остаётся скромной — 18.8%. RTX 5080 выдает 95 кадров в секунду против 80 у RTX 4080.
Ключевым фактором такого результата стало то, что архитектура Blackwell лишь улучшила существующие технологии, а не принесла радикальных изменений.
Для пользователей RTX 4080 необходимость переплаты за новый адаптер под вопросом, особенно с учётом высокой стоимости новинки.