AAEON представила одноплатный ПК размером с Raspberry Pi, но с процессором Intel Core i7

Новинка доступна с процессорами Core i3-1315UE, i5-1335UE и i7-1365UE (до 10 ядер и 12 потоков) и работает с LPDDR5X (до 16 ГБ) и встроенной графикой Intel Iris Xe.

Энергопотребление — всего 15 Вт, что делает плату привлекательной для встраиваемых решений, включая дроны, роботов, терминалы и промышленные контроллеры.

Плата оснащена двумя RJ-45 портами (2.5GbE и 1GbE), двумя USB 3.2 Gen2, HDMI 1.2a, 40-пиновым разъёмом (GPIO, USB 2.0, RS-232/422/485), а также слотом M.2 2280 и разъёмом PCIe Gen3 x4 через FPC.

Возможности расширяются с помощью фирменных плат AAEON, включая AI-ускорители и захват видео. Несмотря на мощную начинку, отсутствие встроенной видеокарты и ограниченные интерфейсы делают de next-RAP8 не лучшим вариантом для офисных ПК, зато идеальным для кастомных систем в ограниченном пространстве.