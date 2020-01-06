Acer представила игровой OLED-монитор по цене революционного Xiaomi Mix Alpha
Устройство называется Predator CG552K, имеет 55-дюймовую OLED-панель с разрешением 4K (3840 х 2160 пикселей) и поддержку частоты обновления экрана в 120 Гц. При этом максимальное значение яркости экрана равняется 400 кд/м2, с сам экран в состоянии охватит аж 98,5% цветового пространства DCI-P3 с точностью калибровки Delta E <1!
Еще из интересного в монитор от Acer можно выделить поддержку сразу трех основных технологий адаптивной синхронизации: HDMI 2.1 VRR, VESA Adaptive-Sync и NVIDIA G-Sync, при этом также устройство сумело пройти сертификацию DisplayHDR 400, что говорит о достаточно насыщенных и правдоподобных цветах при просмотре изображений и видео.
Но при всем при этом ложкой дегтя во всем этом великолепии является цена новинки — в США Acer Predator CG552K поступит в продажу уже в третьем квартале по цене 2 999 долларов, что почти на 200 долларов дороже безрамочного флагмана Xiaomi Mix Alpha.