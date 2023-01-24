Acer представила свой аналог iMac от Apple, но на процессорах Intel и всего чуть дороже 500 долларов

В основу новинок легли процессоры Intel 13-го поколения — Core i5-13400 и Core i3-13100. Устройства оснащены 23,8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей, встроенными динамиками, портами USB-A, HDMI и RJ-45.

По словам представителей Acer, компактный дизайн делает Hummingbird 24 идеальным для пользователей, желающих сэкономить место в доме или офисе. А небольшой вес делает моноблок удобным для транспортировки.

Что же до цен, то за версию Core i5-13400, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ просят 633 доллара, а за вариант на базе Core i3-13100 и 8/512 ГБ придётся отдать лишь 530 долларов.