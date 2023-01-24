Компьютеры
09:01, 24 января 2023
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Acer представила свой аналог iMac от Apple, но на процессорах Intel и всего чуть дороже 500 долларов

Отличный компактный вариант для любителей таких устройств

Компания Acer расширила свою линейку ассортимент моноблоков, выпустив модель Acer Hummingbird A24.

Acer представила свой аналог iMac от Apple, но на процессорах Intel и всего чуть дороже 500 долларов

Фото: Acer

В основу новинок легли процессоры Intel 13-го поколения — Core i5-13400 и Core i3-13100. Устройства оснащены 23,8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей, встроенными динамиками, портами USB-A, HDMI и RJ-45.

По словам представителей Acer, компактный дизайн делает Hummingbird 24 идеальным для пользователей, желающих сэкономить место в доме или офисе. А небольшой вес делает моноблок удобным для транспортировки.

Что же до цен, то за версию Core i5-13400, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ просят 633 доллара, а за вариант на базе Core i3-13100 и 8/512 ГБ придётся отдать лишь 530 долларов.

Источник:ITHome
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