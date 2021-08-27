Acer презентовали в России мониторы специально для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X

Компьютеры
Сегодня в 14:46
Acer презентовали в России мониторы специально для консолей PlayStation 5 и Xbox Series XС поддержкой HDMI 2.1 и VRR
Хороший вариант для тех, кому лень подбирать из десятков моделей подходящую по формальным характеристикам.
Большинство современных мониторов не раскрывают всех возможностей современных игровых консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5, в-основном, из-за отсутствия поддержки HDMI 2.1.
Новые мониторы Acer серии Nitro оборудованы разъёмом HDMI 2.1, который позволяет передавать сигнал разрешением 4K с частотой обновления 120 Гц и одновременной поддержкой широкого динамического диапазона (HDR). Дополнительно поддерживается переменная частота обновления (VRR), что будет удобно для пользователей Xbox Series X/S (PS5 до сих пор не поддерживает VRR).
Мониторы будут доступны ближе к концу 2021 года по цене от 75 тысяч рублей.