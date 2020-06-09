Acer привезла в Россию игровой монитор за 179 990 рублей

Устройство получило 37,5-дюймовый IPS экран с разрешением 3840 х 1600 пикселей. Сообщается, что частота обновления изображения монитора составляет 144 Гц, тогда как в режиме разгона она достигает 175 Гц. Пиковое значение яркости новинки зафиксировано на отметке 750 кд/м2, тогда как радиус его изгиба равен 2300 мм. Predator X38P оснащен технологией Acer Ultra-Low Blue Light, которая уменьшает негативное воздействие излучения в синей части спектра света не влияя при этом на качество изображения. Монитор получил два динамика на 7 Вт, порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4., а также возможность подключения различной гарнитуры, включая мышь, клавиатуру и прочее.

Компания оценила свой новый игровой монитор в 179 990 рублей.