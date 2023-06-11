Acer продолжил поставлять ноутбуки и компьютеры в Россию вопреки санкциям

Согласно данным Reuters, Acer поставил в Россию компьютеры и ноутбуки на сумму не менее $70,4 млн в период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года, то есть уже в период санкций. Издание ссылается на таможенные записи.

Обозреватели выражают недоумение, что действия тайваньской компании «контрастируют с действиями ключевых западных конкурентов» — Dell и HP, ушедших из России в феврале и апреле 2022 года. При этом в материале отмечается, что действия Acer не являются незаконными.

Также подчёркивается, что, поскольку поставки осуществлялись за пределы Тайваня, санкции Тайбэя против России не нарушались, потому что оборудование сначала экспортировалось в Швейцарию.