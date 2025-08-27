Acer выпустила видеокарту RX 9060 XT NITRO с 16 ГБ памяти и разгоном до 3,32 ГГц

Новинка относится к серии Radeon RX 9000 и построена на архитектуре AMD RDNA 4. Карта получила 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с 128-битной шиной и поддерживает современные технологии AMD, включая FidelityFX Super Resolution 4, обновленный трассинг лучей и Radiance Display Engine с поддержкой разрешений до 8K.

RX 9060 XT может работать на частоте до 3,32 ГГц. Она весит около 655 граммов и имеет размеры 44 × 110 × 269 мм, что делает её подходящей даже для компактных корпусов.

Система охлаждения использует два вентилятора Nitro FrostBlade 4.0, медное основание, тепловые трубки без кислорода, три выхлопных отверстия и усиленную алюминиевую пластину.

Для подключения доступны два DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1a, с поддержкой до трёх дисплеев. Также предусмотрена совместимость с PCIe 5.0 x16.

Acer позиционирует карту как решение не только для игр в 1440p и выше, но и для задач создателей контента — видеомонтажа и 3D-работы.