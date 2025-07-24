Компьютеры
Опубликовано 24 июля 2025, 16:25
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Администрация Трампа предложила проверку местоположения ИИ-чипов

США хотят контролировать, куда попадает передовая техника
Администрация Дональда Трампа предложила ввести экспортный контроль, включающий обязательную проверку местоположения передовых чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Это предложение стало частью нового плана по развитию ИИ, представленного в США.
Администрация Трампа предложила проверку местоположения ИИ-чипов

© Ferra.ru

Согласно документу, американские власти планируют активнее экспортировать ИИ-оборудование и программное обеспечение союзникам, а также упростить экологические требования, чтобы ускорить строительство дата-центров на территории страны.

При этом правительство намерено сохранить ограничения на экспорт высокопроизводительных чипов, выпускаемых такими компаниями, как Nvidia и AMD, в недружественные страны. В частности, в плане указано, что США должны использовать существующие и разрабатывать новые технологии для отслеживания, где именно используется ИИ-оборудование после его продажи.

Поддержку такой инициативе выразили как демократы, так и республиканцы. Несколько законодателей ранее уже предлагали ввести обязательную проверку местоположения чипов, опасаясь, что продукция может попасть, например, в Китай, несмотря на действующий запрет.