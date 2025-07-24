Администрация Трампа предложила проверку местоположения ИИ-чипов

Согласно документу, американские власти планируют активнее экспортировать ИИ-оборудование и программное обеспечение союзникам, а также упростить экологические требования, чтобы ускорить строительство дата-центров на территории страны.

При этом правительство намерено сохранить ограничения на экспорт высокопроизводительных чипов, выпускаемых такими компаниями, как Nvidia и AMD, в недружественные страны. В частности, в плане указано, что США должны использовать существующие и разрабатывать новые технологии для отслеживания, где именно используется ИИ-оборудование после его продажи.

Поддержку такой инициативе выразили как демократы, так и республиканцы. Несколько законодателей ранее уже предлагали ввести обязательную проверку местоположения чипов, опасаясь, что продукция может попасть, например, в Китай, несмотря на действующий запрет.