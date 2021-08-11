Администраторы одной из групп Вконтакте будут банить подписчиков за «неправильные» реакции

Администрация группы прямо об этом написала и вынесла подписчикам общее предупреждение о недопустимости каких-либо «неправильных» реакций на посты. Если подписчик проигнорирует предупреждение, его забанят на неделю с возможностью восстановления при отказе от своей реакции. Если же подписчик не откажется от реакции, получит бан навсегда. Также в посте было написано о том, что паблик хотел бы видеть возможность полного отключения реакций на посты. Почему админы приняли такое решение, не уточняется.