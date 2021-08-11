Компьютеры
Сегодня в 21:41

Администраторы одной из групп Вконтакте будут банить подписчиков за «неправильные» реакции

Забанить могут навсегда
С 9 августа соцсеть Вконтакте добавила возможность реакций на посты. Свои впечатления можно выразить кнопками «Смешно», «Ого», «Восторг», «Печаль» и «&$% !» (ярость). После этого в одном их крупных пабликов «Фигурное катание России» появились требования администраторов никогда не использовать непозитивные реакции.
Администраторы одной из групп Вконтакте будут банить подписчиков за «неправильные» реакции

Администрация группы прямо об этом написала и вынесла подписчикам общее предупреждение о недопустимости каких-либо «неправильных» реакций на посты. Если подписчик проигнорирует предупреждение, его забанят на неделю с возможностью восстановления при отказе от своей реакции. Если же подписчик не откажется от реакции, получит бан навсегда. Также в посте было написано о том, что паблик хотел бы видеть возможность полного отключения реакций на посты. Почему админы приняли такое решение, не уточняется.

1 / 1

Как отмечает источник, пост с предупреждением публиковали и удаляли несколько раз. Также отмечается о зарождении нового мема — некая полуофициальная группа требует от пользователей Вконтакте оставлять только позитивные реакции на любые нововведения социальной сети.