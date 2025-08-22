AFOX представила редкую RTX 5090 с турбиной и ценником $6000

Карта выделяется компактным двухслотовым дизайном, но ради этого пришлось увеличить габариты вентилятора и радиатора. На плате также заметен новый разъем PCIe 5.0.

Интересно, что AFOX не является официальным партнёром NVIDIA, а потому карта выглядит скорее как решение для узкого сегмента. Установлен разъем питания 12VHPWR, вынесенный на заднюю часть платы — необычное решение, характерное скорее для рабочих станций.

На данный момент RTX 5090 от AFOX замечена всего у одного ритейлера, где её цена составляет внушительные $6000.

Судя по позиционированию и стоимости, модель рассчитана не на геймеров или создателей контента, а прежде всего на задачи ИИ и профессиональные вычисления.