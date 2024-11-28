«Агрессивный спрос» ИИ-стартапа Маска на чипы Nvidia привёл к ограничению поставок

В письме речь идёт о том, что, хотя Nvidia и покрывает потребности всех клиентов, однако растущий спрос со стороны ИИ-стартапа xAI Илона Маска влияет на скорость поставок, из-за чего пришлось пойти на некоторые ограничения. Это связано с тем, что в сентябре Маск объявил, что его стартап xAI запустил обучающий кластер Colossus всего за 122 дня, что стало настоящим рекордом. Маск назвал Colossus «самой мощной системой обучения ИИ в мире», которая работает на 100 000 обучающих чипах Nvidia H100.

При этом Маск заявил и о том, что кластер «увеличится в размерах в два раза через несколько месяцев» и будет состоять из 200 000 чипов, в том числе из 50 000 более мощных чипов Nvidia H200. У конкурентов xAI в сфере ИИ, включая OpenAI и Meta*, также есть сотни тысяч чипов Nvidia, но в Colossus как в отдельный вычислительный кластер встроено наибольшее количество процессоров в мире.

Как отмечается, суперкомпьютер xAI будет использоваться для обучения следующего поколения большой языковой модели (LLM) xAI Grok, которая должна составить конкуренцию OpenAI GPT-4.

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