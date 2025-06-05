AIDA64 добавила поддержку Zen 6 — до 32 ядер и до 128 МБ кэша L3, релиз в 2025-м

Это указывает на активную подготовку к запуску новых чипов — релиз ожидается до конца 2025 года. В список вошли как десктопные Medusa Ridge, так и мобильные Medusa Point, а также серверные EPYC Venice.

Главное новшество — до 32 ядер в конфигурации с двумя CCD Zen 6C и до 128 МБ кэша L3, что наконец-то ломает традиционное ограничение в 8 ядер на один CCD в линейке Ryzen.