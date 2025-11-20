AIDA64 раньше времени раскрыла Core Ultra 290K Plus и 270K Plus — Intel готовит обновление Arrow Lake

Это подтверждает подготовку обновлённой линейки Arrow Lake Refresh для платформы LGA-1851. Судя по ранним утечкам, обновление принесёт повышенные частоты до +100 МГц. И, как минимум в двух моделях, дополнительные энергоэффективные ядра.

Также AIDA64 добавила идентификацию серверных Xeon 600 «Granite Ridge-WS», что совпадает с предыдущими слухами. Хотя пока речь идёт только об определении ID чипов, похоже, разработчики уверены в их существовании заранее.

Arrow Lake Refresh станет последним обновлением перед крупным переходом на платформу LGA-1954 с выходом Nova Lake-S в 2026 году.

Intel официально новые модели пока не анонсировала, однако подобные утечки со стороны AIDA64 нередко предшествуют реальным релизам.