AIDA64 раньше времени раскрыла новую «народную» видеокарту AMD Radeon RX 7300

Информация появилась в бета-версии 7.65.7415 от 5 мая 2025 года, хотя сама карта пока не фигурировала в официальных анонсах AMD.

Судя по списку изменений, RX 7300 основана на архитектуре RDNA 3 и, вероятно, использует ранее не представленное GPU серии Navi 33 Ultra Lite с четырьмя блоками Compute Units. Это может быть недорогая модель для массового рынка, призванная заменить RX 6400 или RX 6500, но пока никаких подтверждений этому нет.

Пока неизвестно, появится ли RX 7300 как самостоятельная модель или будет использоваться только в OEM-системах. Возможно, это вообще переименованный чип, ранее предназначавшийся для других решений.

Сам факт добавления поддержки в AIDA64 намекает, что релиз карты может состояться уже в ближайшее время.