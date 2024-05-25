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Компьютеры
Опубликовано 25 мая 2024, 23:15
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Акции Dell рекордно выросли на фоне увеличения числа разработчиков ИИ-приложений

Компания сосредоточилась на разработке компьютеров с ИИ
Производитель компьютеров Dell Technologies сообщил о росте стоимости акций на фоне стабильного увеличения количества компаний, разрабатывающих приложения и сервисы на основе генеративного ИИ.
Акции Dell рекордно выросли на фоне увеличения числа разработчиков ИИ-приложений
© Dell

Рост акций Dell связан с тем, что компания сосредоточилась на выпуске ПК с функционалом ИИ, а также мощных серверов в коллаборации с Nvidia.

Активы Dell Technologies выросли на 6%, до $162,82 за акцию. А капитализация вендора выросла на $6,6 млрд.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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