Акции Dell рекордно выросли на фоне увеличения числа разработчиков ИИ-приложений

Рост акций Dell связан с тем, что компания сосредоточилась на выпуске ПК с функционалом ИИ, а также мощных серверов в коллаборации с Nvidia.

Активы Dell Technologies выросли на 6%, до $162,82 за акцию. А капитализация вендора выросла на $6,6 млрд.