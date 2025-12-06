Акции китайского чипмейкера Moore Threads — конкурента Nvidia — подорожали в 5 раз

Акции выросли в первый день торгов после первичного публичного размещения активов (IPO) на сумму $1,1 млрд. Этот всплеск произошёл на фоне санкций США, ограничивающих доступ китайских компаний к передовым технологиям.

Цена акций достигла 584,98 юаней за акцию, что более чем в 5 раз превысило цену размещения в 114,28 юаней. Компания намерена направить часть средств, привлеченных от IPO, на разработку ИИ-моделей и пополнение оборотных средств, поскольку в настоящее время работает в убыток. В частности, компания сообщила о чистом убытке в размере 724 млн юаней за первые три квартала 2025 года.

Moore Threads основана в 2020 году бывшим руководителем Nvidia, успешно стала публичной, несмотря на введение санкций. В 2025 году видеокарта MTT S90 этого производителя показала производительность, сравнимую с производительностью Nvidia GeForce RTX.