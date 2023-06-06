«Акинак» со «Скифом»: в России разработали импортозамещенный компьютер

Российская компания Mobile Inform Group (MIG) выпустила компактный и энергоэффективный системный блок «Акинак» на базе отечественных процессора «Скиф» и операционной системы «Альт».

Создание компьютера, по словам разработчиков, заняло около года. На разработку и выпуск материнских плат российским специалистам потребовалось пять месяцев, а отладка заняла еще четыре месяца.

«Акинак» оснащен четырёхъядерным ARM-процессором «Скиф», разработанным зеленоградским научно-производственным центром «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис»). С ним связано и имя компьютера — акинаком назывался небольшой меч, использовавшийся скифскими племенами в древности. При этом изначально MIG планировала создать на базе «Скифа» не системный блок, а планшет.

Роль системного накопителя выполняет модуль еММС 5.1 объемом 32 гигабайт. Внутреннюю память можно расширить с помощью слота microSD — до 32 гигабайт — и интерфейса SATA II — до двух терабайт. Оперативная память составляет восемь гигабайт, но можно расширить и ее — до 64 гигабайт, отмечают разработчики. «Акинак» оснащен модулями сотовой связи 5G, Wi-Fi и Bluetooth. Компьютер потребляет 24 ватта энергии.

По умолчанию на «Акинак» устанавливается операционная система «Альт» — российский дистрибутив Linux. Её выбору как базовой способствовала большая, чем у других российских ОС, совместимость, отметили в MIG.

Компьютер уже заинтересовал несколько «организаций, чувствительных к импортозамещению», отметили разработчики. MIG заинтересована в организации крупномасштабного выпуска «Акинаков» — вплоть до 100 тысяч экземпляров в год «при нормальной доступности чипов». Однако сейчас у производителя — компании «Азимут» — в наличии есть лишь десять экземпляров «Скифов».