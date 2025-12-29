Alienware подтвердила «народный» процессор Ryzen 7 9850X3D — релиз в феврале 2026

Информация появилась в пресс-релизе компании до CES 2026 и указывает на старт продаж в феврале следующего года. Напомним, что Ryzen 7 9850X3D — это 8-ядерный чип архитектуры Zen 5 с технологией 3D V-Cache.

Новинка получит до 96 МБ кэша L3 и теплопакет 120 Вт. По позиционированию модель станет прямым наследником популярного Ryzen 7 7800X3D и ориентирована прежде всего на геймеров, которым важна максимальная производительность в играх без переплаты за флагманские 12- и 16-ядерные CPU.

В конфигурациях Alienware процессор будет сочетаться с видеокартами серии RTX 50XX. Примечательно, что в документах не упоминается Ryzen 9 9950X3D2 — возможно, Dell не планирует использовать его в игровых системах.

Фактически Alienware первой подтвердила существование и сроки выхода одного из самых ожидаемых игровых процессоров 2026 года.