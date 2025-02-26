Продавцы компьютерных комплектующих на AliExpress скрыли свои товары от россиян

Продавцы компьютерных комплектующих на AliExpress скрыли свои товары от россиянЛибо из страха вторичных санкций, либо для «прогрева» аудитории перед распродажами
Что произошло
Первыми на этот факт обратили внимание YouTube-блогеры, занимающиеся обзором компьютерных комплектующих. «Теневой бан» SSD M.2 и DDR4/DDR5 для россиян на AliExpress обнаружил Сергей Чёрный, обозреватель бюджетных компьютеров (г. Казань).
© Сергей из YouTube-канала Купи Дёшево первым обратил внимание на исчезнувшие из продажи ПК-комплектующие на AliExpress (26.02.2025 г.)
Редакция Ferra.ru проверила информацию и убедилась, что AliExpress действительно ввёл ограничения для РФ: не 100%, но подавляющее большинство ассортимента модулей оперативной памяти DDR4/DDR5 и SSD-накопителей формата M.2 скрыты от российских покупателей и недоступны для заказа в РФ.
Вот несколько примеров (URL-адреса магазинов присутствуют на скриншотах, при желании вы можете перепроверить информацию самостоятельно):
При этом нельзя сказать, что на AliExpress исчезли абсолютно все SSD M.2 и ОЗУ DDR4/DDR5 — часть накопителей (в основном это устаревшие SSD SATA-III 2.5″) и модули DDR4/DDR5 до сих пор можно найти в продаже на маркетплейсе. Но в 100% случаев это либо устаревшие модели комплектующих, либо магазины-однодневки — вполне возможно, что магазины были представителями «фирменных» магазинов брендов, чтобы реализовать продукцию в обход ограничений.
Причины и последствия
Главный редактор портала о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов выделяет несколько вероятных причин произошедшего:
- Либо производители китайских компьютерных комплектующих, либо сам маркетплейс AliExpress столкнулся с ревизией/давлением со стороны властей США, которые проверили, соблюдаются ли санкции на поставку высокотехнологичного оборудования в РФ. Дело в том, что китайские SSD и модули ОЗУ зачастую содержат либо тайваньские комплектующие, либо ПО, в котором часть кода написана американскими компаниями и защищена американскими патентами. Эта гипотеза отчасти объясняет, почему устаревшие форматы SSD (SATA-III) и ОЗУ (DDR3 и более старые) свободно продаются российским покупателям на маркетплейсе, в отличие от современных комплектующих.
Это наиболее вероятная версия, поскольку на всё той же платформе AliExpress невозможно найти в продаже современные видеокарты AMD и NVIDIA, а современные компьютерные процессоры Intel и AMD появляются в виде лотов в посторонних категориях (напр., в «вентиляторах» и т. д.) с неполным описание и нелепыми приписками в стиле «блок питания R5 5600». При этом речь не идёт о скаме — покупателям продают именно компьютерные процессоры. Таким образом китайцы обходят ограничения самого AliExpress на продажу компонентов в РФ.
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Вероятные трудности во взаиморасчётах между китайской Alibaba и её российским совместным предприятием ООО «Алибаба.ком (РУ), созданным в кооперации с российскими холдингами VK и USM (бывший Mail.ru). Китайские банки из опасения вторичных санкций США периодически блокируют платежи из России. И в условиях, когда деньги из РФ не могут дойти до продавцов из маркетплейса AliExpress, платформа блокирует возможность покупки товаров для покупателей из России. Но это не объясняет того факта, что флешки и карты памяти всё ещё доступны для покупки с доставкой в РФ, а SSD и оперативная память — нет.
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Какие-либо нововведения в российском законодательстве для иностранных продавцов. В 2024 г. случился массовый отток китайских продавцов с Ozon Global и AliExpress после того, как поступила информация, что китайским продавцам на маркетплейсах придётся оформлять юрлицо в РФ, чтобы продолжать торговлю. Затем продавцы постепенно вернулись на платформы в почти полном составе, маркетплейсы этот случай никак не прокомментировали.
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Техническая ошибка, проблема с логистикой или подготовка к выставлению лотов с ОЗУ/SSD к грядущей распродаже AliExpress в середине марта. Маловероятный сценарий, поскольку ограничения, опять же, наложены лишь на два типа комплектующих + в силе прежние ограничения на продажу видеокарт и процессоров россиянам.
В любом случае, речь не идёт о перманентном бане российских покупателей, но какое-то время покупка компьютерных комплектующих напрямую из Китая будет затруднена и россиянам придётся обратиться к локальным российским продавцам с более высокими ценами.