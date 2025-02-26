Продавцы компьютерных комплектующих на AliExpress скрыли свои товары от россиян

Редакция Ferra.ru проверила информацию и убедилась, что AliExpress действительно ввёл ограничения для РФ: не 100%, но подавляющее большинство ассортимента модулей оперативной памяти DDR4/DDR5 и SSD-накопителей формата M.2 скрыты от российских покупателей и недоступны для заказа в РФ.

Вот несколько примеров (URL-адреса магазинов присутствуют на скриншотах, при желании вы можете перепроверить информацию самостоятельно):