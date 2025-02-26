Компьютеры
Опубликовано 26 февраля 2025, 20:30
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Продавцы компьютерных комплектующих на AliExpress скрыли свои товары от россиян

Либо из страха вторичных санкций, либо для «прогрева» аудитории перед распродажами
Без каких-либо анонсов и заявлений крупнейший трансграничный маркетплейс AliExpress закрыл доступ для покупки оперативной памяти DDR4 и DDR5, а также SSD формата M.2 покупателям из России. Товары исчезли с 25 февраля 2025 г. и пока не понятно, когда снова станут доступы для заказа из РФ.
Продавцы компьютерных комплектующих на AliExpress скрыли свои товары от россиян
© Ferra.ru

Что произошло

Первыми на этот факт обратили внимание YouTube-блогеры, занимающиеся обзором компьютерных комплектующих. «Теневой бан» SSD M.2 и DDR4/DDR5 для россиян на AliExpress обнаружил Сергей Чёрный, обозреватель бюджетных компьютеров (г. Казань).

© Сергей из YouTube-канала Купи Дёшево первым обратил внимание на исчезнувшие из продажи ПК-комплектующие на AliExpress (26.02.2025 г.)

Редакция Ferra.ru проверила информацию и убедилась, что AliExpress действительно ввёл ограничения для РФ: не 100%, но подавляющее большинство ассортимента модулей оперативной памяти DDR4/DDR5 и SSD-накопителей формата M.2 скрыты от российских покупателей и недоступны для заказа в РФ.

Вот несколько примеров (URL-адреса магазинов присутствуют на скриншотах, при желании вы можете перепроверить информацию самостоятельно):

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Популярный новый бренд китайской оперативной памяти DDR4/DDR5 Kingbank сделал недоступными для заказа в РФ ВСЕ товары из наличия…

© Ferra.ru

При этом нельзя сказать, что на AliExpress исчезли абсолютно все SSD M.2 и ОЗУ DDR4/DDR5 — часть накопителей (в основном это устаревшие SSD SATA-III 2.5″) и модули DDR4/DDR5 до сих пор можно найти в продаже на маркетплейсе. Но в 100% случаев это либо устаревшие модели комплектующих, либо магазины-однодневки — вполне возможно, что магазины были представителями «фирменных» магазинов брендов, чтобы реализовать продукцию в обход ограничений.

Привычные компьютерные комплектующие на AliExpress исчезли из официальных магазинов производителей и теперь изредка мелькают в продаже в магазинах-«однодневках»

Привычные компьютерные комплектующие на AliExpress исчезли из официальных магазинов производителей и теперь изредка мелькают в продаже в магазинах-«однодневках»

© Ferra.ru

Причины и последствия

Главный редактор портала о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов выделяет несколько вероятных причин произошедшего:

  • Либо производители китайских компьютерных комплектующих, либо сам маркетплейс AliExpress столкнулся с ревизией/давлением со стороны властей США, которые проверили, соблюдаются ли санкции на поставку высокотехнологичного оборудования в РФ. Дело в том, что китайские SSD и модули ОЗУ зачастую содержат либо тайваньские комплектующие, либо ПО, в котором часть кода написана американскими компаниями и защищена американскими патентами. Эта гипотеза отчасти объясняет, почему устаревшие форматы SSD (SATA-III) и ОЗУ (DDR3 и более старые) свободно продаются российским покупателям на маркетплейсе, в отличие от современных комплектующих.

Это наиболее вероятная версия, поскольку на всё той же платформе AliExpress невозможно найти в продаже современные видеокарты AMD и NVIDIA, а современные компьютерные процессоры Intel и AMD появляются в виде лотов в посторонних категориях (напр., в «вентиляторах» и т. д.) с неполным описание и нелепыми приписками в стиле «блок питания R5 5600». При этом речь не идёт о скаме — покупателям продают именно компьютерные процессоры. Таким образом китайцы обходят ограничения самого AliExpress на продажу компонентов в РФ.

Из-за опаски вторичных санкций и ограничений маркетплейса китайские продавцы продают компьютерные процессоры без слов «Intel» или «AMD», с посторонним описанием и в «неправильной» категории товаров

© Ferra.ru

  • Вероятные трудности во взаиморасчётах между китайской Alibaba и её российским совместным предприятием ООО «Алибаба.ком (РУ), созданным в кооперации с российскими холдингами VK и USM (бывший Mail.ru). Китайские банки из опасения вторичных санкций США периодически блокируют платежи из России. И в условиях, когда деньги из РФ не могут дойти до продавцов из маркетплейса AliExpress, платформа блокирует возможность покупки товаров для покупателей из России. Но это не объясняет того факта, что флешки и карты памяти всё ещё доступны для покупки с доставкой в РФ, а SSD и оперативная память — нет.

  • Какие-либо нововведения в российском законодательстве для иностранных продавцов. В 2024 г. случился массовый отток китайских продавцов с Ozon Global и AliExpress после того, как поступила информация, что китайским продавцам на маркетплейсах придётся оформлять юрлицо в РФ, чтобы продолжать торговлю. Затем продавцы постепенно вернулись на платформы в почти полном составе, маркетплейсы этот случай никак не прокомментировали.

  • Техническая ошибка, проблема с логистикой или подготовка к выставлению лотов с ОЗУ/SSD к грядущей распродаже AliExpress в середине марта. Маловероятный сценарий, поскольку ограничения, опять же, наложены лишь на два типа комплектующих + в силе прежние ограничения на продажу видеокарт и процессоров россиянам.

В любом случае, речь не идёт о перманентном бане российских покупателей, но какое-то время покупка компьютерных комплектующих напрямую из Китая будет затруднена и россиянам придётся обратиться к локальным российским продавцам с более высокими ценами.