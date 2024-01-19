Amazon изобрел ИИ, сочиняющий анекдоты и сказки про компьютерное железо

Этот ИИ-инструмент может помочь определить размеры новой полки, узнать, сколько продержится батарея, а также сочинить рождественскую песню о снегоступах или даже шутку о картридерах.

Используя поле для вопросов на странице продукта, пользователи могут задавать вопросы ИИ Amazon о товаре. Функция пока доступна ограниченному числу пользователей, но некоторые сотрудники The Verge обнаружили, что она отвечает на более творческие запросы.

ИИ может придумать анекдот о картридерах, сказку на ночь о жестких дисках и даже описать снегоступы в игривом стиле.

Amazon сообщила CNBC, что все еще тестирует эту функцию. Отмечается, что ИИ не может вести беседы или отвечать на вопросы, не связанные с продуктом, что в основном соответствует действительности.