Amazon начнёт выращивать искусственные алмазы для свои компьютерных сетей

AWS — известный на Западе поставщик услуг облачных вычислений. Выращиванием алмазов займутся подразделение De Beers под названием Element Six и Центр квантовых сетей Amazon.

Искусственные алмазы позволят быстро и без сбоев передавать сигнал в кубитах — на огромные расстояния. Для этого алмазы будут встраивать в новые специализированные компоненты сетей AWS.