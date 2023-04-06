Amazon начнёт выращивать искусственные алмазы для свои компьютерных сетей

17:17, 06 апреля 2023
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Amazon начнёт выращивать искусственные алмазы для свои компьютерных сетейЧтобы передавать сигнал на большие расстояния без сбоев
Техногигант Amazon объединился с дочерней компанией горнодобывающей структуры Anglo American производителем искусственных алмазов De Beers Group. Такой союз необходим для выращивания синтетических алмазов, которые будут использованы в сети Amazon Web Services (AWS).
Фото: Euractiv.com
AWS — известный на Западе поставщик услуг облачных вычислений. Выращиванием алмазов займутся подразделение De Beers под названием Element Six и Центр квантовых сетей Amazon.
Искусственные алмазы позволят быстро и без сбоев передавать сигнал в кубитах — на огромные расстояния. Для этого алмазы будут встраивать в новые специализированные компоненты сетей AWS.