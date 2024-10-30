Amazon раскрыл характеристики неанонсированного Mac mini раньше времени

Опубликовано 30 октября 2024, 07:571 мин.
Amazon раскрыл характеристики неанонсированного Mac mini раньше времениНикогда такого не было и вот опять
Amazon случайно раскрыл характеристики нового Mac mini с чипами M4 и M4 Pro за несколько дней до официального анонса от Apple.
В опубликованной таблице сравнения указано, что новый Mac mini будет доступен с конфигурациями до 14-ядерного процессора и 20-ядерного графического процессора, что обещает значительный прирост производительности.
Максимальный объем оперативной памяти увеличен до 64 ГБ, в то время как текущий Mac mini ограничивается 32 ГБ.
Хранилище останется на уровне до 8 ТБ, как и у предыдущей модели. На передней панели нового Mac mini, судя по изображению, появятся два порта USB-C, которые, возможно, поддерживают Thunderbolt 4, а также разъем для наушников.
Новый дизайн также предполагает уменьшенные размеры, что подтверждает слухи о более компактном форм-факторе, схожем с Apple TV.