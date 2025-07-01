Amazon раскрыл преждевременный старт продаж RTX 5050 — уже сегодня, а не во II половине июля

Опубликовано 01 июля 2025, 07:501 мин.
Amazon раскрыл преждевременный старт продаж RTX 5050 — уже сегодня, а не во II половине июляА мы и не против
Несмотря на то, что NVIDIA официально называла второй половиной июля ориентировочное окно запуска RTX 5050, на деле карта выходит уже сегодня.
На Amazon появилась страница для предзаказа MSI RTX 5050 Shadow 2X OC с датой релиза 1 июля 2025 года и ценником $279,99.
Это означает, что по крайней мере часть ритейлеров начнёт продажи раньше, чем ожидалось. Ранее на китайских сайтах также не указывалась задержка до середины месяца, что лишь усилило слухи о более раннем запуске в отдельных регионах.
Представленная на Amazon версия MSI RTX 5050 Shadow 2X — это фабрично разогнанная модификация, что частично объясняет цену выше рекомендованных $249. Ожидается, что MSI также выпустит нерозогнанную модель, более близкую к официальному MSRP.
Таким образом, запуск RTX 5050 стартует с неожиданного опережения графика, что может повлиять на сроки начала продаж и в других регионах.