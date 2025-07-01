Amazon раскрыл преждевременный старт продаж RTX 5050 — уже сегодня, а не во II половине июля

На Amazon появилась страница для предзаказа MSI RTX 5050 Shadow 2X OC с датой релиза 1 июля 2025 года и ценником $279,99.

Это означает, что по крайней мере часть ритейлеров начнёт продажи раньше, чем ожидалось. Ранее на китайских сайтах также не указывалась задержка до середины месяца, что лишь усилило слухи о более раннем запуске в отдельных регионах.

Представленная на Amazon версия MSI RTX 5050 Shadow 2X — это фабрично разогнанная модификация, что частично объясняет цену выше рекомендованных $249. Ожидается, что MSI также выпустит нерозогнанную модель, более близкую к официальному MSRP.

Таким образом, запуск RTX 5050 стартует с неожиданного опережения графика, что может повлиять на сроки начала продаж и в других регионах.