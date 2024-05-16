Amazon решил вложиться в облачные технологии ЕС

Первый комплекс «суверенного облака» будет развернут в немецком федеральном земле Бранденбург и начнет свою работу к концу 2025 года.

Некоторые европейские компании и государственные учреждения были склонны отказываться от облачных вычислений из-за опасений, что данные европейцев перейдут под юрисдикцию других стран, в частности, Соединенных Штатов.

Новая облачная система предназначена для решения этих проблем и соблюдения строгих правил конфиденциальности данных в Европе.

Проект Европейского суверенного облака от Amazon Web Services, объявленный в прошлом году, позволит клиентам хранить данные внутри ЕС, с инфраструктурой, полностью находящейся в Европе и независимо работающей от других регионов мира.

Европейские лидеры настаивают на так называемой «цифровой суверенности», идеи о том, что ЕС должен контролировать собственные данные и технологии в секторе, который доминируют американские гиганты технологий AWS, Microsoft и Google.