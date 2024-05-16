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Компьютеры
Опубликовано 16 мая 2024, 23:56
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Amazon решил вложиться в облачные технологии ЕС

7,8 миллиарда евро
Amazon сообщил о планах инвестировать 7,8 миллиарда евро ($ 8,5 миллиарда) в создание центра «суверенного облака» в Германии. Этот шаг связан с стремлением Евросоюза сохранить европейские данные на внутренних серверах.
Amazon решил вложиться в облачные технологии ЕС

© Ferra.ru

Первый комплекс «суверенного облака» будет развернут в немецком федеральном земле Бранденбург и начнет свою работу к концу 2025 года.

Некоторые европейские компании и государственные учреждения были склонны отказываться от облачных вычислений из-за опасений, что данные европейцев перейдут под юрисдикцию других стран, в частности, Соединенных Штатов.

Новая облачная система предназначена для решения этих проблем и соблюдения строгих правил конфиденциальности данных в Европе.

Проект Европейского суверенного облака от Amazon Web Services, объявленный в прошлом году, позволит клиентам хранить данные внутри ЕС, с инфраструктурой, полностью находящейся в Европе и независимо работающей от других регионов мира.

Европейские лидеры настаивают на так называемой «цифровой суверенности», идеи о том, что ЕС должен контролировать собственные данные и технологии в секторе, который доминируют американские гиганты технологий AWS, Microsoft и Google.