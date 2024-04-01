AMD анонсировала два новых процессора Ryzen на базе Zen 3+ без лишнего шума

Новые APU Ryzen 5 – это 4-ядерные процессоры с 8 потоками, работающие на частоте до 4,2 ГГц. Ryzen 5 7235H имеет TDP 45 Вт и подходит для высокопроизводительных ноутбуков, а Ryzen 5 7235HS – энергоэффективный вариант для компактных устройств.

Интересно, что AMD ранее использовала архитектуру Zen 3+ только в мобильных процессорах Ryzen 6000 и Ryzen 7035.

Новые же модели совместимы как с настольными компьютерами, так и с ноутбуками. Это связано с тем, что они будут использоваться в мини-ПК среднего класса, которые позиционируются как настольная платформа.

Официальной информации о дате релиза и цене пока нет, но мы ожидаем их в ближайшее время.

Почему AMD выпустила новинки на базе Zen 3+ для настольных ПК? Точной информации нет, но возможно, компания хочет расширить линейку Ryzen APU среднего уровня или же решила использовать оставшиеся ресурсы платформы Zen 3+.