AMD анонсировала новейший процессор Ryzen 9800X3D и раскрыла его мощность через тесты

На сайте производителя уже доступны полные спецификации процессора, включающие 8 ядер, 16 потоков, базовую частоту 4.7 ГГц, динамический буст до 5.2 ГГц и 104 МБ кэш-памяти.

Старт продаж запланирован на 7 ноября по рекомендованной цене $479.

В тестах производительности, проведенных AMD, Ryzen 9800X3D показал в среднем на 8% лучшие результаты по сравнению с предшественником, Ryzen 7800X3D, а в некоторых играх — и более значительные приросты, достигающие 20% и выше.