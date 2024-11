AMD анонсировала новейший процессор Ryzen 9800X3D и раскрыла его мощность через тесты

Например, в Hogwarts Legacy — 26%, Far Cry 6 — 25%, Ashes of the Singularity — 22%, Watch Dogs Legion — 21%.

AMD также сравнила Ryzen 9800X3D с процессором Intel Core Ultra 285K из линейки Arrow Lake-S. По их данным, новинка от AMD превосходит флагманский чип Intel в среднем на 20%, а в таких играх, как Cyberpunk 2077 (59%), Watch Dogs Legion (55%), Far Cry 6 (53%), Call of Duty Black Ops 6 (47%), Warhammer 40,000: Space Marine 2 (42%) и Final Fantasy XIV: Dawntrail (41%), прирост производительности составляет более 40%.