AMD анонсировала новейший процессор Ryzen 9800X3D и раскрыла его мощность через тесты

AMD анонсировала новейший процессор Ryzen 9800X3D и раскрыла его мощность через тестыПроизводительность радует
На сайте производителя уже доступны полные спецификации процессора, включающие 8 ядер, 16 потоков, базовую частоту 4.7 ГГц, динамический буст до 5.2 ГГц и 104 МБ кэш-памяти.
Старт продаж запланирован на 7 ноября по рекомендованной цене $479.
В тестах производительности, проведенных AMD, Ryzen 9800X3D показал в среднем на 8% лучшие результаты по сравнению с предшественником, Ryzen 7800X3D, а в некоторых играх — и более значительные приросты, достигающие 20% и выше.
Например, в Hogwarts Legacy — 26%, Far Cry 6 — 25%, Ashes of the Singularity — 22%, Watch Dogs Legion — 21%.
AMD также сравнила Ryzen 9800X3D с процессором Intel Core Ultra 285K из линейки Arrow Lake-S. По их данным, новинка от AMD превосходит флагманский чип Intel в среднем на 20%, а в таких играх, как Cyberpunk 2077 (59%), Watch Dogs Legion (55%), Far Cry 6 (53%), Call of Duty Black Ops 6 (47%), Warhammer 40,000: Space Marine 2 (42%) и Final Fantasy XIV: Dawntrail (41%), прирост производительности составляет более 40%.