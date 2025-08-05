AMD без лишнего шума анонсировала RX 9060 для FullHD-гейминга, но лишь в составе готовых ПК

Однако приобрести ее отдельно не получится — карта будет доступна только в составе готовых ПК от избранных сборщиков.

RX 9060 построена на архитектуре RDNA 4 и оснащена 28 вычислительными блоками, что меньше, чем у модели RX 9060 XT (32 блока). Ожидается, что ее производительность составит около 22,4 терафлопс, то есть примерно на 12,5% меньше, чем у XT-версии.

Объем видеопамяти — 8 ГБ GDDR6, точная частота не раскрыта. Также поддерживается технология апскейлинга FSR 4.

Хотя RX 9060 могла бы стать привлекательным решением для недорогих ПК, AMD решила ограничить ее распространение только предустановленными системами. Учитывая, что RX 9060 XT можно найти за $250–300, более доступная модель могла бы заинтересовать бюджетных сборщиков, но пока даже рекомендованная цена RX 9060 не раскрыта.

Также AMD выпустит новый драйвер Adrenalin 25.8.1 с поддержкой нескольких игр, включая бета-версию Battlefield 6 и расширенную поддержку FSR 4.