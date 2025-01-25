AMD: для проявления новой ошибки в процессорах Ryzen нужен доступ администратора

Известно, что уязвимость требует права администратора на ПК и использование специального вредоносного микрокода для атаки. AMD заявила, что предоставила средства защиты и активно работает с партнёрами и клиентами по их внедрению.

До реакции на ситуацию со стороны AMD Asus успела выпустить бета-версию обновления BIOS для своих игровых материнских плат, которое не было защищено от уязвимости в процессорах AMD. Пока ситуация остаётся неясной, специалисты ждут ответов от AMD.