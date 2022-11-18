AMD готовит 96-ядерные процессоры для обычных пользователей

Ещё одной её особенностью является крайняя схожесть с другой серией бренда — CPU Epyc. А учитывая, что актуальная модель Epyc Genoa имеет варианты с 96 ядрами, в голову приходят очевидные мысли.

Их подтвердила и свежая утечка, обнаруженная в базе Einstein@Home. В ней нашли сразу две модели Threadripper 7000 — 100-000000884-21_N и 100-000000884-20_Y. Они имеют по 96 ядер с поддержкой SMT и по 480 МБ кэш-памяти L2+L3.

Отметим, что сама AMD уже раскрыла свои планы по выпуску Threadripper 7000 в 2023 году. Правда, никакой конкретики она больше не дала.