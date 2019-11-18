AMD готовит анонс новых флагманских видеокарт в начале января

Предполагается, что компания покажет серию видеокарт Radeon RX с GPU Navi, которая базируется на втором поколении архитектуры RDNA. Отмечается, что вероятнее всего в январе видеокарты анонсируют без уточнения всех технических характеристик. По словам источника, о них станет известно спустя несколько месяцев после выставки, тогда как старт продаж может начаться уже летом следующего года.

На данный момент о деталях новинок известно не многое, однако ожидается, что несколько топовых моделей будут работать с использованием 7 нм++ техпроцесса. Кроме того, по информации источника, линейка будет оснащена аппаратной поддержкой технологии Ray Tracing, с вариантами памяти GDDR6 и HBM2.