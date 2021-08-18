AMD готовит процессор с 96 ядрами

Так, если верить свежим инсайдам, основанным на утечке Gigabyte, процессор AMD Epyc Genoa получит до 96 ядер. Старшие модели вместят в себя 13 кристаллов, а это 12 чиплетов CCD и одна микросхема ввода-вывода. В свою очередь каждый такой чиплет будет состоять из 8 ядер, пишет Wccftech.

Ожидается, что TDP старших моделей составит 320 Вт при максимальном значении в 400 Вт. Но будет и пиковый порог в 700 Вт. Его процессор сможет достигать лишь на 1 мс.

Напомним, что релиз AMD Epyc Genoa ожидается уже в 2022 году. Производиться свежие решения будут по нормам 5-нм техпроцесса, при этом они также перейдут на архитектуру Zen 4.