AMD и Intel договорятся между собой о ценах на процессоры

По данным аналитиков инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch, компании AMD и Intel вскоре перейдут к более мягкой форме ценовой конкуренции.

Это означает, что компании смогут договориться между собой по поводу цен на процессоры. Отмечается, что новое руководство Intel сместило акцент с ценовых войн с AMD на оптимизации затрат и расходов, а также продвижении сетей пятого поколения 5G и оборудования для них.

Аналитики ожидают повышение прибыли AMD в следующем году и рост курса акций с 30 до 35 долларов. По итогам 2018 года прибыльность составляла 39%. Дальнейший рост этого показателя ожидается, в том числе, и за счёт снижения и оптимизации расходов. До конца текущего полугодия у компании могут наблюдаться сложности сезонного характера.