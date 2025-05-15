AMD хочет оснастить процессоры Zen 7 «3D-ядрами»

По данным инсайдера Moore's Law Is Dead (MLID), компания рассматривает несколько типов ядер для новой архитектуры, включая классические, плотные, энергоэффективные и низкопотребляющие, а также экспериментальные 3D-ядра.

Основное отличие новых 3D-ядер от текущих решений вроде 3D V-Cache заключается в их архитектуре. Если в текущих процессорах, таких как Ryzen 7 9800X3D, используется единый 64 МБ чиплет кэша для всего CCD с восемью ядрами, то в Zen 7 каждое отдельное 3D-ядро будет иметь свой собственный кэш-чиплет.