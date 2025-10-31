AMD лишила видеокарту RX 7900 возможности зарядки по USB-C в новом драйвере 25.10.2

Теперь разъём работает только в режиме DisplayPort Alt Mode — он может выводить изображение, но больше не передаёт энергию и не поддерживает передачу данных.

USB-C-порт, присутствующий главным образом на референсных моделях RX 7900, ранее использовался для подключения мониторов или подзарядки устройств.

Пользователям, которым нужна эта функция, рекомендуется откатиться к мартовской версии драйвера 25.3.1, где поддержка питания по USB-C ещё сохранялась.

AMD не объяснила причину отключения, однако аналитики предполагают, что компания удалила функцию для упрощения драйверного пакета, ведь серия RX 9000 уже не включает USB-C.

Кроме того, AMD перевела Radeon RX 6000 и RX 5000 в режим «maintenance mode», что означает прекращение оптимизаций под новые игры. Поддержка полного функционала теперь сохраняется только за сериями RX 7000 и RX 9000.