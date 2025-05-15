AMD начала интеграцию поддержки неанонсированных процессоров Zen 6 в операционные системы

По данным Phoronix, компания добавила флаг «X86_FEATURE_ZEN6» в ядро Linux, что подтверждает подготовку к выпуску следующего поколения чипов. Патч отмечен как «срочный», что указывает на планируемую интеграцию в текущий цикл ядра Linux 6.15.

Пока патч не раскрывает ключевых особенностей архитектуры, но подтверждает, что Zen 6 будет использовать код семейства процессоров Family 1Ah, аналогично Zen 5. Это может означать, что новые процессоры будут иметь схожие характеристики с текущим поколением, хотя точные отличия пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что линейка настольных процессоров на Zen 6, известная под кодовым названием Medusa Ridge, будет включать модели с 12, 24 и 32 ядрами. Для серверных решений AMD готовит линейку EPYC Venice, которая будет включать чипы на базе Zen 6 и Zen 6C с поддержкой до 256 ядер.