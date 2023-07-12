AMD начала использовать искусственный интеллект в создании процессоров

Это означает, что будущие процессоры AMD будут разрабатываться с помощью ИИ-технологий, что открывает новую эру в области разработки микросхем.

Лиза Су, генеральный директор компании, подчеркнула значимость ИИ в разработке процессоров. Она отметила, что использование данной технологии позволит ускорить вычисления и упростить процесс разработки микросхем.

Марк Пэпермастер, технический директор AMD, также подтвердил, что компания уже применяет искусственный интеллект в различных аспектах проектирования, тестирования и верификации полупроводников.

Данное решение корпорации отражает общую тенденцию в отрасли, где компании всё чаще внедряют ИИ в процессы разработки электроники. Использование такого «помощника», в сочетании с инженерными навыками, позволяет справиться со сложными задачами и улучшить эффективность разработки микросхем.