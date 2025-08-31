AMD начала поставлять процессоры с дешёвыми или снятыми с производства кулерами

У себя в Х-аккаунте Момомо отметил, что на некоторых страницах с описанием процессоров был обнаружен текст, который трудно заметить в некоторых браузерах, указывающий на завершение цикла производства кулера SR4, известного как Wraith Prism.

По словам эксперта, этот кулер, который обычно идёт в комплекте с процессорами AMD Ryzen, ценится за хорошую производительность охлаждения и RGB-подсветку, редко встречающуюся в серийных кулерах.

Как отмечает портал PCWorld, производство кулеров Wraith Prism и Wraith Spire завершилось после 1 августа 2025 года. Вместо них процессоры Ryzen 5000, 7000 и 8000G будут комплектоваться базовым кулером Wraith Stealth (SR1) с 92-мм вентилятором и без подсветки. Эта модель будет поставляться с процессорами среднего класса, а высокопроизводительные Ryzen 7 7700 и Ryzen 9 9700 будут без кулера.

AMD планирует использовать базовую конструкцию с будущими процессорами и допускает, что сборщики могут использовать собственные системы охлаждения.